Yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani kamerada

Bayrampaşa, Kuru Gıda Hali’nde esnaflık yapan bir kişi, yavru kediyi defalarca tekmeledi. Can çekişen yavru kedinin başında ölmesini bekleyen kişi, süpürge ile sürüklediği yavru kediyi çöp konteynırının yanına bıraktı. Kişinin yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. R.A.’nın kediyi tekmeleyerek öldürdüğü o anlar, sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin site yönetimi tarafından izlenmesi üzerine, durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, görüntüler üzerine tespit ettikleri şüpheli R.A.’yı gözaltına aldı.

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