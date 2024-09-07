"Yavaş yürüdün" diye yaşlı adama kafa attı! Trafik magandası gözaltında

Başkentte yavaş yavaş karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya sabredemedi. Yaşlı adam, defalarca özür dilemesine rağmen ona saldırdı. Bakın sonrasında neler yaşandı.

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