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Yatarak para kazanıyorlar! Tembellik olimpiyatlarında 21. gün

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 10:05
Karadağ'da geleneksel olarak düzenlenen tembellik yarışmasında 21. Güne gelindi. Yarışmacılar neredeyse 500 saattir uzanıyor ve uyuyor. Yarışmayı kazanan en tembel kişi bin Euro'luk ödülün sahibi olacak.
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