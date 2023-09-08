Yatarak para kazanıyorlar! Tembellik olimpiyatlarında 21. gün

Karadağ'da geleneksel olarak düzenlenen tembellik yarışmasında 21. Güne gelindi. Yarışmacılar neredeyse 500 saattir uzanıyor ve uyuyor. Yarışmayı kazanan en tembel kişi bin Euro'luk ödülün sahibi olacak.

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