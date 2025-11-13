13 Kasım 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yaşlılar günde 5 saat televizyon izliyor! En çok izlenen içerik haberler oldu
RTÜK'ün 2024 medya kullanım alışkanlıkları araştırmasına göre, Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak belirlendi. Ancak 65 yaş ve üzerindekiler bu ortalamayı aşarak günün 5 saatini televizyon karşısında geçiriyor. En çok izlenen içerik ise haber programları oldu.