Yaşlılar günde 5 saat televizyon izliyor! En çok izlenen içerik haberler oldu

RTÜK'ün 2024 medya kullanım alışkanlıkları araştırmasına göre, Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak belirlendi. Ancak 65 yaş ve üzerindekiler bu ortalamayı aşarak günün 5 saatini televizyon karşısında geçiriyor. En çok izlenen içerik ise haber programları oldu.

