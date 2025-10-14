14 Ekim 2025, Salı

Yaşlı adam üzerine koşan domuzdan son anda böyle kurtuldu

Giriş: 14.10.2025 15:03
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın üzerine koşan domuzdan son anda kurtuldu. Yolun ortasında koşturan domuz amatör kamera görüntülerine yansıdı.
