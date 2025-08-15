Yasağa rağmen denize giren bir kişi boğuldu

15 Ağustos 2025, Cuma

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte yabancı uyruklu bir kişi denize girdi. Kaymakamlık kararıyla yasak olmasına rağmen denize giren şahıs boğuldu. Cankurtaranlar yüzeyde görünen kişiye ulaşmaya çalıştı ancak yüksek dalga boyu nedeniyle başarılı olamadı. Şahıs, şiddetli fırtına ve akıntının oluşturduğu dev dalgalar arasında kayboldu. Cankurtaranlar bir süre çalışmalarına devam ederken, kişi açık denize sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin denizde boğulan şahsın cansız bedenini arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
