14 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını görenler şaşırdı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası kim? İşte Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakaladıkları uyumla da adından söz ettiren Deniz, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören inanamadı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in ablası...