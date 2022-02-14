Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasını görenler şaşırdı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası kim? İşte Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablası

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakaladıkları uyumla da adından söz ettiren Deniz, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun gözlerden uzak tuttuğu ablasını gören inanamadı. Benzerlikleri herkesi şaşırttı. İşte Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in ablası...