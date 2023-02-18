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Yardımseverleri dolandırmaya çalıştılar! Dolandırıcı 15 kişi ve 8 kripto varlık cüzdanı sahibi belirlendi

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Giriş: 18.02.2023 08:45
Depremzedelere bir taraftan yardımlar yağıyor diğer taraftan ise maalesef yardımseverlerin insanlığı dolandırıcılar tarafından suistimal ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, son yaptığı duyuruda çeşitli yöntemlerle yardımseverleri dolandıranları tespit etti.
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