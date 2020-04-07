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07.04.2020

Yarbay olduğunu iddia etti polise hakaretler yağdırdı |Video

Konya'da yol kontrolü yapan trafik polislerinin durdurduğu araçta bulunan bir şahıs yarbay olduğunu söyleyip görev başındaki polis memurlarına hakaretler savurdu. O anlara ait görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı.

Konya'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin nereden geliyorsunuz şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti, sonra da polise olamayacak sözler söyledi.

'MAAŞIN KAÇ, EDERİN KAÇ PARA SENİN?'

Konya'da yol kontrolü sırasında zorluk çıkaran ve kendisinin yarbay olduğunu söyleyen kişi, görevi başındaki polis memurlarına hakaretler yağdırdı. 'Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç, ederin kaç para senin?' diyerek hakaretler savuran kişi daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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