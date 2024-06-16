16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Yaralılara müdahale eden vatandaşları “bırakın ölsün” diyerek uzaklaştırdı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 14:13
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada saldırganın abisi, iddialara göre yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak “bırakın ölsün” deyip küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.
“Bırakın ölsün” diyerek uzaklaştırdı
“Bırakın ölsün” diyerek uzaklaştırdı
Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı
Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı
Bursa’da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
Bursa'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı
Nesli tükenme tehlikesinde olan sansar görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesinde olan sansar görüntülendi
Denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu
Denize kaçan boğa için ekipler seferber oldu
Şanlıurfa’da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa'da kan donduran cinayet!
Dünyaca plaja alın!
Dünyaca plaja alın!
Bayramın olmazsa olmazı kavurma!
Bayramın olmazsa olmazı kavurma!
Bayram klasiği: Kaçan kurbanlar!
Bayram klasiği: Kaçan kurbanlar!
Bayram tatili ve sıcak ilçeyi sessizliğe bürüdü
Bayram tatili ve sıcak ilçeyi sessizliğe bürüdü
Kırklareli’nde polis ve bekçilere Babalar Günü sürprizi
Kırklareli’nde polis ve bekçilere Babalar Günü sürprizi
Gurbet şarkısı nasıl yazıldı?
Gurbet şarkısı nasıl yazıldı?
Daha Fazla Video Göster