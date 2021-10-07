07 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaralı sürücüyü olay yerinde bırakıp böyle kaçtı...

Yaralı sürücüyü olay yerinde bırakıp böyle kaçtı...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2021 13:36
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden olan cip sürücüsü, arkasına bile bakmadan kaçtı. Olay yerinden ayrılan araç, kısa bir süre sonra polis tarafından terk edilmiş vaziyette bulunarak çekici vasıtasıyla Yediemin Otoparkı'na çekildi. Araç sürücüsü ise akşam saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan kaldırıma fırlayarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Savaş Er, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, arkasına bile bakmadan olay yerini terk etti. Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi'nde gerçekleşti. Şehir merkezi istikametinden gelip Şelale Mahallesi 3595 Sokak istikametine dönmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen bordo renkli Cip model araç, üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine giden Savaş Er'in kullandığı 07 AON 567 plakalı motosiklete çarptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Düğününden ilk kareler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı
Düğününden ilk kareler geldi! Davullu zurnalı evinden aldı
Cipin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Cipin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Maske indi grip salgını patladı!
Maske indi grip salgını patladı!
1500 yıllık olduğu değerlendirilen bir bazilika da zeytinlikte bulundu
1500 yıllık olduğu değerlendirilen bir bazilika da zeytinlikte bulundu
3 milyon dolarlık gasp girişimi kamerada
3 milyon dolarlık gasp girişimi kamerada
Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi
Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi
Ailesini katleden babanın paylaşımı şoke etti
Ailesini katleden babanın paylaşımı şoke etti
Gören şaştı kaldı! Denize değil cama sıfır...
Gören şaştı kaldı! Denize değil cama sıfır...
16 yaşındaki Fatma 6 gündür yok
16 yaşındaki Fatma 6 gündür yok
Yaklaşık 5 metreden düşen kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı
Yaklaşık 5 metreden düşen kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Ahşap fabrikası alev alev yandı!
Ahşap fabrikası alev alev yandı!
Daha Fazla Video Göster