Yaralı sürücüyü olay yerinde bırakıp böyle kaçtı...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklete çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden olan cip sürücüsü, arkasına bile bakmadan kaçtı. Olay yerinden ayrılan araç, kısa bir süre sonra polis tarafından terk edilmiş vaziyette bulunarak çekici vasıtasıyla Yediemin Otoparkı'na çekildi. Araç sürücüsü ise akşam saatlerinde karakola giderek teslim oldu. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Çarpmanın şiddetiyle yoldan kaldırıma fırlayarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Savaş Er, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, arkasına bile bakmadan olay yerini terk etti. Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi'nde gerçekleşti. Şehir merkezi istikametinden gelip Şelale Mahallesi 3595 Sokak istikametine dönmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen bordo renkli Cip model araç, üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine giden Savaş Er'in kullandığı 07 AON 567 plakalı motosiklete çarptı.