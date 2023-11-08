08 Kasım 2023, Çarşamba
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Yaralı Gazzeli direniş ruhuna tercüman oldu: Zafer er ya da geç bizim olacak
İsrail saldırısında yaralanmış bir Gazzeli sözleriyle Gazzelilerin gönüllerindeki direniş ruhuna tercüman oldu. Yaralı Gazzeli, “Çocuklar, yaşlılar, ben 54 yaşındayım, kardeşim 67 yaşında. Onların durumundan emin değilim. Uyuyorduk. Biz normal insanlarız. İsrail denen ülkeyle hiçbir işimiz yok. Onlarda hiç insanlık yok. İnşallah Filistinliler onları yenecek ve onlara gösterecek asıl onlar gerçek insan hayvanları ve onlar gerçek insanlık düşmanları. İnşallah Filistinliler tüm dünyaya onlardan kurtulmaları için yardım edecek. El Kassam Tugayları onların hepsini yenecek. Tüm bu kana, acıya, şehitlerimize, akan kana ve katliamlara rağmen onları yeneceğiz inşallah. Ve zafer er ya da geç bizim olacak.” dedi.