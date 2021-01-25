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Yapımı 132 yıl sürdü! Dünyanın en tehlikeli yolu buz tuttu

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Giriş: 25.01.2021 08:55
Güncelleme:25.01.2021 09:02
Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan ve yapımı 132 yıl süren 8 kilometre uzunluğundaki tarihi Taş Yol, Sibirya soğuklarının etkisiyle buz tuttu.

Erzincan kent merkezine 150 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ziyaretçilerin akınına uğrayan tarihi Taş yol, aşırı soğuklarla birlikte buz tuttu.

Dev sarkıt ve dikitlerin oluştuğu tüneller ve virajlar görenleri hayran bırakıyor.

Yapımı ilkel şartlar kullanılarak 132 yıl süren 8 kilometrelik yol tünelleriyle ve uçurumlarıyla dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alırken vatandaşlar, "Son günlerde hava çok soğuk. Buz sarkıtları oluştu" dedi.

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