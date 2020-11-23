23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yanından geçen hırsızı fark etmedi! 1 milyon 200 bin liralık çekle kayıplara karıştı

Yanından geçen hırsızı fark etmedi! 1 milyon 200 bin liralık çekle kayıplara karıştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2020 12:46
Güncelleme:23.11.2020 12:51
Diyarbakır’da bayilerden tahsilat yapan bir kişi, içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin bulunduğu çantayı aracında bırakıp tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişi, aracın camını kırıp çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 Kasımda Bağlar ilçesi İskanevleri semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.B., bayilerden tahsilat yapmak için bölgeye geldi.

Daha önce tahsilat yaptığı paralar ve içinde 1 milyon 200 bin liralık çekin de bulunduğu çantayı aracın içinde bırakan Ü.B., çevredeki bayilerden tahsilata devam etti. Bu sırada kendisini takip eden motosikletli 2 kişiden biri, park edilen aracın etrafında keşif yaptı.

YANINDAN GEÇEN HIRSIZI FARK ETMEDİ
Bir süre sonra şahıslardan biri aracın camını kırarak içinde 1 milyon 200 bin liranın bulunduğu çantayı alıp uzaklaştı. Tam bu sırada Ü.B., başka bir aracın arkadaşından dolanması nedeni ile hemen yanından geçen hırsızın elinde bulunduğu çantasını fark edemeyerek aracına ilerledi. Talihsiz adam, her şeyden habersiz aracına doğru ilerlerken hırsızlar da kayıplara karıştı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Yanından geçen hırsızı fark etmedi!
Yanından geçen hırsızı fark etmedi!
İstanbul Avcılar'da sapık dehşeti! Polisler onu arıyor
İstanbul Avcılar'da sapık dehşeti! Polisler onu arıyor
Köpeğini kapan timsahla boğuştu
Köpeğini kapan timsahla boğuştu
Ayrılmak isteyen eşe bombalı tehdit!
Ayrılmak isteyen eşe bombalı tehdit!
Burger kuyruğunda sıra kavgası
Burger kuyruğunda sıra kavgası
Bende korona var deyip yüzlerine tükürdü
"Bende korona var" deyip yüzlerine tükürdü
İş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
İş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti
Kısıtlama sonrası İstanbul trafiği
Kısıtlama sonrası İstanbul trafiği
İstiklal Caddesi kısıtlama kararı sonrası boş kaldı
İstiklal Caddesi kısıtlama kararı sonrası boş kaldı
Kolonyada hileye dikkat!
Kolonyada hileye dikkat!
Kısıtlama sonrası Ankara'da son durum
Kısıtlama sonrası Ankara'da son durum
Kısıtlama sonrası İstanbul'da son durum
Kısıtlama sonrası İstanbul'da son durum
Daha Fazla Video Göster