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Yangın bölgesinde hava nasıl olacak?

Yangın bölgesinde hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 10:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada artan sıcaklıklara karşı uyarıyor. Başkent Ankara'da bugün termometreler 37 dereceyi gösterecek. Orman yangınlarının etkili olduğu illerde de sıcaklıklar bir hayli yüksek. İşte yeni haftanın hava raporu...
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