Haberler Yaşam Videoları Yan baktın kavgasında 1 kişi öldü
Giriş: 14.11.2025 18:29
Kent merkezinde bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre önceki akşam saat 22.00 sıralarında Kenan Tayyip Yılmaz (23), kenttaki bir kafede üç kız arkadaşıyla oturduğu sırada yan masadaki M.D.T. (17), M.A.A. ve K.Ç. ile "yan baktın" gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kafe dışındaki otoparka taşındı. Burada 17 yaşındaki M.D.T. yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz’a saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken bir mermi park halindeki araca isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun altı yerinden bıçaklanan Kenan Tayyip Yılmaz, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu üç şüpheli olay yerinin yakınında bıçak ve silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.
