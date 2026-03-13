A Haber'de Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlattı: Akademik tarihçiliği halka sevdirdi

Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı, bilim ve siyaset dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından, tarihçi Prof. Dr. Özcan Hıdır, dev çınarın tarih ilmine bıraktığı silinmez izleri ve akademik mirasını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan tarihçi Prof. Dr. Özcan Hıdır, İlber Ortaylı’nın sadece Türkiye için değil, dünya için de büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Hıdır, "Türkiye ve dünya önemli bir Osmanlı ve dünya tarihçisini kaybetti. İlber Hoca, akademik tarihçiliği rafine hale getirip popülerleştiren çok özgün bir isimdi. Osmanlı idare tarihi, diplomasi tarihi ve son dönemde sosyal medyada da büyük ilgi gören şehir ve kültür tarihi üzerine çok önemli anekdotlar ortaya koyuyordu." sözlerini aktardı.