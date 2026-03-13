Meslektaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın gençlere o tavsiyesini anlattı

Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Tarihçiliği, kendine has üslubu ve entelektüel birikimiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazanan Ortaylı’nın ardından, Tarihçi yazar Prof. Dr. Haşim Şahin usta ismin mirasını ve bilinmeyen yönlerini A Haber ekranlarında anlattı. İlber Ortaylı’nın gençlere verdiği hayat derslerini hatırlatan Şahin, "Gençlere ısrarla şunu söylerdi: Evlenecek gençler mobilya alacaklarına o parayla dünyayı gezsinler, görsünler. İnsanın mutlaka farklı kültürleri tanıması gerektiğini savunurdu." ifadelerini kullandı. Ortaylı’nın öğrenme aşkının hiç bitmediğini belirten Şahin, "İlerleyen yaşına rağmen elinde her zaman kalem kağıt not alırdı. Asla öğrenmekten bıkmayan, yorulmayan bir isimdi. Kalan ve kalıcı olan onun bıraktığı eserlerdir, mirastır." dedi.