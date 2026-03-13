CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tarih açısından bir dahiydi
YaşamSağlık Bakanı Memişoğlu: Tarih açısından bir dahiydi
Umut Özkan sokağındaki yangın faciasını anlattı
YaşamUmut Özkan sokağındaki yangın faciasını anlattı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! A Haber hastane önünde
YaşamProf. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! A Haber hastane önünde
İlber Ortaylı vefat etti! "Türk tarihçiliğinde büyük bir boşluk oluştu"
Yaşamİlber Ortaylı vefat etti! "Türk tarihçiliğinde büyük bir boşluk oluştu"
Hayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya meslektaşlarında A Haber’de duygusal veda
YaşamHayatını kaybeden ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya meslektaşlarında A Haber’de duygusal veda
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meslektaşı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın gençlere o tavsiyesini anlattı

Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Tarihçiliği, kendine has üslubu ve entelektüel birikimiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazanan Ortaylı’nın ardından, Tarihçi yazar Prof. Dr. Haşim Şahin usta ismin mirasını ve bilinmeyen yönlerini A Haber ekranlarında anlattı. İlber Ortaylı’nın gençlere verdiği hayat derslerini hatırlatan Şahin, "Gençlere ısrarla şunu söylerdi: Evlenecek gençler mobilya alacaklarına o parayla dünyayı gezsinler, görsünler. İnsanın mutlaka farklı kültürleri tanıması gerektiğini savunurdu." ifadelerini kullandı. Ortaylı’nın öğrenme aşkının hiç bitmediğini belirten Şahin, "İlerleyen yaşına rağmen elinde her zaman kalem kağıt not alırdı. Asla öğrenmekten bıkmayan, yorulmayan bir isimdi. Kalan ve kalıcı olan onun bıraktığı eserlerdir, mirastır." dedi.

Gündemden Videolar

Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber'de
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Halk sokağa akın etti
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
İETT otobüsü yayaya çarptı! Dehşet anları kamerada
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
A Haber görüntüledi! İran İsrail'in bu füzeyle vurdu
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
Irak'ta ABD askeri yakıt ikmal uçağı düştü
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı
İran'dan Erbil'deki Fransa askeri üssüne saldırı