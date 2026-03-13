CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti! A Haber hastane önünde

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan gelen acı haber, bilim ve kültür dünyasını derin bir üzüntüye sevk etti. Hastane önünde bekleyen muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan’ın aktardığı bilgilere göre, hocanın kesin ölüm sebebiyle ilgili olarak hastane yönetiminin önümüzdeki dakikalarda resmi bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Ortaylı'nın vefatı sonrası hastane çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, sevenleri de hastaneye akın etmeye başladı.

