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Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.05.2025 13:07
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 302 gram skunk, 40 gram sentetik kannabinoid, 326 adet uyuşturucu hap, 118 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 10 bin TL para ele geçirildi.
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Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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