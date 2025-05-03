Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 302 gram skunk, 40 gram sentetik kannabinoid, 326 adet uyuşturucu hap, 118 gram sıvı sentetik kannabinoid, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 10 bin TL para ele geçirildi.

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