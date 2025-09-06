06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor! 8 kent için sarı kodlu uyarı
Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor! 8 kent için sarı kodlu uyarı

Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor! 8 kent için sarı kodlu uyarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 10:14
Türkiye'nin batı, kuzey ve iç kesimlerine uzun süre sonra yağış geliyor. Sıcaklıklar ise hafta sonu itibarıyla kademeli olarak düşecek. Son tahminlerine göre bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 30'dan fazla kentte sağanak görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor! 8 kent için sarı kodlu uyarı
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Berber tavsiyesi hayatını kabusa çevirdi! Tanınmaz hale döndü
Türkiye nasıl bir kış geçirecek?
Türkiye nasıl bir kış geçirecek?
İstanbul’da sağanak etkili oluyor!
İstanbul’da sağanak etkili oluyor!
Liderlerin ’uzun yaşam’ sohbeti!
Liderlerin 'uzun yaşam' sohbeti!
Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul’daki havalimanlarını kullandı
Ağustosta her 2 yolcudan biri İstanbul'daki havalimanlarını kullandı
8 kent için sarı kodlu uyarı
8 kent için sarı kodlu uyarı
2 ilçede İETT otobüsü kazası
2 ilçede İETT otobüsü kazası
Kanseri yendi şehir turu attı!
Kanseri yendi şehir turu attı!
Araba park etmek zordur!
Araba park etmek zordur!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Bir sonraki durak nikah dairesi!
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
Elektrikli valizle yeniden yolculuk yaptı
İngiltere’de vergi skandalı!
İngiltere'de vergi skandalı!
Daha Fazla Video Göster