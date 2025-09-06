Yağış geliyor sıcaklıklar düşüyor! 8 kent için sarı kodlu uyarı

Türkiye'nin batı, kuzey ve iç kesimlerine uzun süre sonra yağış geliyor. Sıcaklıklar ise hafta sonu itibarıyla kademeli olarak düşecek. Son tahminlerine göre bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 30'dan fazla kentte sağanak görülecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzey kıyıları ve iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri ve batı kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

