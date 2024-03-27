27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araç birbirine girdi 2 yaralı var

Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araç birbirine girdi 2 yaralı var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2024 01:15
Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahra, köpekten kaçarken hayatını kaybetmişti!
Mahra, köpekten kaçarken hayatını kaybetmişti!
Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi!
Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi!
AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş’ten Heimlich manevrası
AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş’ten Heimlich manevrası
Kendisine para vermeyen kadını bıçakladı!
Kendisine para vermeyen kadını bıçakladı!
Osmanlı mutfağından gelen lezzet!
Osmanlı mutfağından gelen lezzet!
İşte ustasında testi kebabı tarifi!
İşte ustasında testi kebabı tarifi!
Doğu’ya kış geri geldi!
Doğu’ya kış geri geldi!
Tartıştığı polise saldırdı!
Tartıştığı polise saldırdı!
’Kamera kaydı olmasa kurt girdiğine inanmazlar’
'Kamera kaydı olmasa kurt girdiğine inanmazlar'
Felaket! Türk aile yok oldu
Felaket! Türk aile yok oldu
Dere kenarında toprak yol çöktü
Dere kenarında toprak yol çöktü
Yol çöktü! 2 araç pert
Yol çöktü! 2 araç pert
Daha Fazla Video Göster