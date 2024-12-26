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X-ray’den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi... O anlar kamerada

X-ray'den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi... O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 19:23
Antalya şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen bir kolinin içerisindeki ‘Rhesus' türü maymun, x-ray cihazından geçtiği sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde fark edildi. Teslim alınmayınca otogardaki emanet odasına götürülen koliyi emanetten almaya giden şahıs hakkında, beslenmesi yasak maymun nedeniyle tutanak hazırlandı. Şahsın, hediye gönderilen kolide ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi
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X-ray’den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi... O anlar kamerada
X-ray’den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi!
X-ray'den koliyle geçirilen maymun, güvenlik görevlisinin dikkatiyle fark edildi!
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