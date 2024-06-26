Volkan Demirel’in babası son yolculuğuna uğurlandı!

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in dün vefat eden babası Ali Naci Demirel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acarkent Acarlar Camii'nde kılınan cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli eski futbolcular, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 71 yaşında vefat eden Ali Naci Demirel'in cenazesi Beykoz'daki Görele Köyü Mezarlığı'na gömüldü.

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