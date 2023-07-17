17 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti

Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2023 14:56
Kan donduran olayın adresi İstanbul. Yalnız yaşayan F.S. isimli kadının köpeğini sopa ile dövdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, komşularının tepkisi üzerine F.S. köpeğe uyguladığı şiddeti artırdı.
Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti
Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti
1 aydır kayıp! Ünlü ekonomist nerede?
1 aydır kayıp! Ünlü ekonomist nerede?
Yatak fabrikası kül oldu!
Yatak fabrikası kül oldu!
Trafikte dehşet anları! Önce yol kesti ardından...
Trafikte dehşet anları! Önce yol kesti ardından...
Ağzınızın tadı kaçmasın! 200 kat tatlı zehir
Ağzınızın tadı kaçmasın! 200 kat tatlı zehir
1915’ten gelen lezzet yolculuğu!
1915’ten gelen lezzet yolculuğu!
İzmir’de market deposunda yangın!
İzmir’de market deposunda yangın!
Çanakkale’de orman yangını! Anında müdahale
Çanakkale'de orman yangını! Anında müdahale
Hatay’daki orman yangınında son durum
Hatay’daki orman yangınında son durum
2 ilde 9 orman yangını söndürüldü
2 ilde 9 orman yangını söndürüldü
Düzce’de korkunç kaza: 15 yaralı...
Düzce'de korkunç kaza: 15 yaralı...
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Termometreler 44 dereceyi gösterdi
Daha Fazla Video Göster