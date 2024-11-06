06 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları
Vicdan yoksunları giysi kumbarasını soydu!

Vicdan yoksunları giysi kumbarasını soydu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2024 21:24
Sincan Belediyesi tarafından kullanılmayan pantolon, ayakkabı, kemer, çanta, nevresim, pelüş oyuncak ve benzeri ürünlerin biriktirildiği ve toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olmayanların iplik firmalarında değerlendirilerek geri dönüşüm sürecine katkı sağlanıp hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılan kullanılmış giysi kumbarası, gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından talan edildi. Sincan OSB Mevlana Caddesi ile 65 Cadde kesişimin de bulunan giysi kumbarası kimliği belirsiz kişiler tarafından kilitleri kırıldı, içerisindeki kumaşlar yerlere saçıldı ve kapakları ezildi. Kumbaradan çıkarttıkları giysileri alan şahıslar kayıplara karıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vicdan yoksunları giysi kumbarasını soydu!
Vicdan yoksunları giysi kumbarasını soydu!
Üsküdar’da arızalanan İETT otobüsünün yolcular itti
Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular itti
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda arıza!
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza!
Psikolojik gelişimde atlar hepimiz için önemli!
Psikolojik gelişimde atlar hepimiz için önemli!
Hayat kurtarıcı da hayat karartıcı da olabiliyor!
Hayat kurtarıcı da hayat karartıcı da olabiliyor!
Alkollü sürücü direksiyon başında sızdı!
Alkollü sürücü direksiyon başında sızdı!
Genç Fenerbahçeliler tribün lideri tutuklandı!
Genç Fenerbahçeliler tribün lideri tutuklandı!
ABD seçim yayınlarına Türkiye damgası!
ABD seçim yayınlarına Türkiye damgası!
Deprem uzmanı Türkiye’nin en risksiz bölgesini açıkladı!
Deprem uzmanı Türkiye’nin en risksiz bölgesini açıkladı!
Narin Güran cinayetinde hesap vakti!
Narin Güran cinayetinde hesap vakti!
Kaşıklar doğallığıyla göz dolduruyor
Kaşıklar doğallığıyla göz dolduruyor
Eskişehir’in en genç cam sanatı ustası!
Eskişehir'in en genç cam sanatı ustası!
Daha Fazla Video Göster