06 Eylül 2022, Salı
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Vezneciler - Sultangazi metro hattında çalışma yok
İstanbul'un yapımı beklenen metro projelerinden biri daha sürüncemede kaldı.17 kilometre uzunluğundaki Vezneciler - Sultangazi metro hattına üç yıldır kazma bile vurulmadı. Otobüs ve minibüse mahkum edilen bölge halkı, yapılacağı yıllardır vaat edilen metro hattının tamamlanmasını bekliyor.