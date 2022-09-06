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Vezneciler - Sultangazi metro hattında çalışma yok

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Giriş: 06.09.2022 11:24
İstanbul'un yapımı beklenen metro projelerinden biri daha sürüncemede kaldı.17 kilometre uzunluğundaki Vezneciler - Sultangazi metro hattına üç yıldır kazma bile vurulmadı. Otobüs ve minibüse mahkum edilen bölge halkı, yapılacağı yıllardır vaat edilen metro hattının tamamlanmasını bekliyor.
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Vezneciler - Sultangazi metro hattında...
Vezneciler - Sultangazi metro hattında...
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