Vezneciler - Sultangazi metro hattında çalışma yok

İstanbul'un yapımı beklenen metro projelerinden biri daha sürüncemede kaldı.17 kilometre uzunluğundaki Vezneciler - Sultangazi metro hattına üç yıldır kazma bile vurulmadı. Otobüs ve minibüse mahkum edilen bölge halkı, yapılacağı yıllardır vaat edilen metro hattının tamamlanmasını bekliyor.

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