Almanya’nın kalbinde bir Türk çarşısı: Mannheim’daki “Küçük İstanbul”da bayram telaşı

Almanya’nın Mannheim kentinde yaşayan yaklaşık 30 bin Türk vatandaşı, Kurban Bayramı’nı karşılamanın heyecanını yaşıyor. "Küçük İstanbul" olarak bilinen ve sağından soluna her yerin Türk işletmeleriyle dolu olduğu tarihi Türk Çarşısı, restoranlarından kuyumcularına, kasaplarından pastanelerine kadar adeta Türkiye’deki arife günlerini aratmıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, gurbetçilerin bayram telaşını ve memleket hasretini yerinde inceledi.