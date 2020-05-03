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Vefat eden Ömer Döngeloğlu'nun hayvan sevgisiyle ilgili izleyenleri duygulandıran sözleri | Video
Koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu'nun Kanal 7 Sahur Vakti programında sokak hayvanlarına yapılan eziyetler ve Ankara’da yapılan zehirlemeler hakkında konuşması herkesi duygulandırmıştı. İşte resmen gerçekleri haykırdığı Ömer Döngeloğlu'nun o konuşması…
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