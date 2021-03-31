Vatandaşlardan CHP’li İstanbul Kadıköy Belediyesi'ne "ücretli otopark" tepkisi

CHP’li İstanbul Kadıköy Belediyesi ara sokakları ücretli otoparka çevirdi. Uygulamada 1 saatlik park ücreti 10 TL gün boyu park etmenin bedeli ise 18 lira. Evlerinin önü otoparka dönen ilçe sahipleri ise tepkili.

Kadıköy Belediyesi aldığı bir kararla sokakları ücretli otoparka çevirdi. Evlerinin önü otoparka çevrilen Kadıköylüler belediyeden şikayetçi oldu.

Ana arterler dışında ara sokaklardan park ücreti alan belediye vatandaşları bıktırdı.

Kadıköy ilçesinde pek çok sokağa ve caddeye girdiğiniz zaman Kadıköy Belediyesine ait park alanlarıyla karşılaşılıyor. Ancak binaların ve apartmanların önü de bu park alanlarına dahil.

1 saatlik park ücreti 10 TL gün boyu park etmenin bedeli ise 18 Türk lirası.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Yakında bizim binanın otoparkını da gelip kullanacaklar diye düşünüyorum ve bunun olmamasını istiyorum. Eskiden sadece cadde üzerlerinde vardı. Hadi neyse gibi geçiştiriyorduk ama artık mahalle aralarına kadar bu ücretlendirme kapı önlerimize kadar gelmesi bizi rahatsız ediyor ve ücretli olması tamamen rahatsız ediyor." dedi.

Kadıköylüler belediyenin otopark zulmünün biran önce bitmesini istiyor.





