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Vatandaşı mağdur eden gramaj hilesi! Gizli zam cüzdana böyle yansıyor

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 10:16
Bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşmeye devam ederken, fiyat ya aynı kalıyor ya da aksine zamlanıyor. Bu hilenin farkına varmayan tüketici ise mağdur olan taraf oluyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in ise konuyla alakalı ''gramaj standartı'' önerisi var.
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Vatandaşı mağdur eden gramaj hilesi
Vatandaşı mağdur eden gramaj hilesi
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