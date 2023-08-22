22 Ağustos 2023, Salı
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Vatandaşı mağdur eden gramaj hilesi! Gizli zam cüzdana böyle yansıyor
Bazı ambalajlı ürünlerde gramaj düşmeye devam ederken, fiyat ya aynı kalıyor ya da aksine zamlanıyor. Bu hilenin farkına varmayan tüketici ise mağdur olan taraf oluyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in ise konuyla alakalı ''gramaj standartı'' önerisi var.