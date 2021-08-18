Varis çorabının üzerine mesh edilir mi? | Kurşun döktürmek caiz mi? | Aileler çocuklarını zorla evlendirebilir mi?

‘Kefil olma karşılığında ücret alınır mı, kurşun döktürmek caiz mi, varis çorabının üzerine mesh edilir mi, ebeveynler çocuklarını zorla evlendirebilir mi?’ gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki sefer ayında uğursuzluk var mı? tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

'Kefil olma karşılığında ücret alınır mı, kurşun döktürmek caiz mi, varis çorabının üzerine mesh edilir mi, ebeveynler çocuklarını zorla evlendirebilir mi?' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

BİRİSİNE KEFİL OLMA KARŞILIĞINDA ÜCRET ALINIR MI?

Kefalet karşılığında ücret almak yoktur.

KURŞUN DÖKTÜRMEK CAİZ Mİ?

Bu dini bir mesele değildir. Falcılıktır. Kurşun döken kişinin söylediklerine inanılmaz. Müslüman kurşun dökmekten medet ummamalıdır.

VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİYORUM. VEKALET ÜCRETİ ALMAM DOĞRU MU?

Burada bir emek sarf ediliyor. Bunun karşılığında ücret almak caizdir.

VARİS ÇORABININ ÜZERİNE MESH EDEBİLİR MİYİM?

Varis çorabı mesh olarak değil, sargı olarak kabul ediliyor. Sağlık meselesidir. Dolayısıyla onun üzerine mesh yapabilir. Ancak tamamını mesh etmelidir.

İSLAM'DA BİR MALIN SATIŞINDA KAR HADDİ VAR MIDIR?

Serbest piyasa ekonomisini İslam dini benimsemiştir. Ancak karşı tarafı kandırmamak kaydıyla.

BİR KADIN YABANCI BİR ERKEĞE SELAM VEREBİLİR Mİ?

Selam İslam'ın parolasıdır. Burada 2 durum var. İyi tarafı Peygamberimizin tavsiyesi kötü tarafı ise dışarıda yanlış izlenime yol açması. Yanlış anlaşılabilecek durumda ise selam vermemelidir.

EBEVEYNLER ÇOCUKLARINI ZORLA EVLENDİREBİLİR Mİ? BUNA HAKLARI VAR MI?

Yoktur. Evlenen anne baba değil o iki insandır. Sağlam bir yuvanın kurulabilmesi için tarafların birbirini tanıması, anlaması ve uyuşması gerekir.

SEFER AYINDA BİR UĞURSUZLUK VAR MI?

Hiçbir uğursuzluk yoktur.

BİR KİMSE MALININ TAMAMINI VASİYET EDEBİLİR Mİ?

Etmesi uygun değildir.

DOKTOR HASTAYA VERDİĞİ ZARARI TAZMİN EDER Mİ?

Hasta doktora emanettir. Doktor yapması gerekeni yapmış ama hasta zarar görmüş. Burada doktorun yapacağı bir şey yoktur.