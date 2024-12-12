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Van’da eğitime kar engeli!

Van'da eğitime kar engeli!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.12.2024 23:47
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13.12.2024 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır." denildi.
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Van’da eğitime kar engeli!
Van’da eğitime kar engeli!
Van'da eğitime kar engeli!
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