06 Ağustos 2024, Salı
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Van Gölü'ne esmer giren sarışın olarak çıkıyor! Uzman isim sırrını açıkladı
Türkiye'nin en büyük golü olan Van Gölü'ne serinlemek için giren çocukların saç rengi sarıya dönüyor. Gölün sodalı yapısı nedeniyle saç renklerinde açılma meydana geldiğini söyleyen uzmanlar, "Sodanın açıcı etkisi güneşle, bir de buranın rakımı da yüksek olduğu için saçları sarartıyor" dedi.