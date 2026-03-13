ABD ve İsrail'in savaş planı altın ve petrolü nasıl vuracak?

A Haber canlı yayınına konuk olan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ABD ve İsrail'in bölgedeki savaş politikalarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Özellikle altın ve petrol piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat çeken Erdem, altının artık bir yatırım aracından çok uluslararası bir sermaye aktarımı ve politik bir araç haline geldiğini vurguladı. Petrol fiyatlarındaki artışın ise küresel enflasyonu tetikleyeceğini ve faiz indirimlerini zorlaştıracağını belirten Erdem, Trump'ın barış vaatlerinin piyasaları nasıl etkileyeceğini de analiz etti.