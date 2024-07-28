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Van Gölü'ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı'na tırmandılar

Van Gölü'ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı'na tırmandılar

İHA
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Giriş: 28.07.2024 16:13
Kayseri'de bulunan Dağ Kurtları Derneği üyeleri, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na tırmanış yaparak Van Gölü'ne dikkat çektiler.
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı’na tırmandılar
Van Gölü'ne dikkat çekmek için Erciyes Dağı'na tırmandılar
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