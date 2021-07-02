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Vaka sayısı 5 binin altına geriledi! Ağır hasta sayısında düşüş sürüyor | 2 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı

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Giriş: 02.07.2021 20:46
Güncelleme:02.07.2021 20:47
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 891 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

461 YENİ HASTA

Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 829'a yükseldi. Toplamda 61 milyon 236 bin 294 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 782 testten, 4 bin 891 yeni vaka sayısı, 461 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISI 700'ÜN ALTINA GERİLEDİ

Toplam vaka sayısının 5 milyon 435 bin 831 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 352 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 697 olduğu açıklandı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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