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Vaka sayılarında korkutan yükseliş 10 bin sınırına dayandı | 24 Şubat 2021 koronavirüs tablosu açılandı
Son dakika haberleri... Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıkarken, son 24 satte 72 vatandaşımız da yaşamını yitirdi. 24 Şubat 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunun detayları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ |Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.
Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 660 semptomlu hasta belirlendi.
72 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ
Bugün, tedavi altında olan 7 bin 210 kişi iyileşerek taburcu edildi.
Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 665 bin 194 oldu.
Ölümcül virüse bugün 72 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 285'e yükseldi.