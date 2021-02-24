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Vaka sayılarında korkutan yükseliş 10 bin sınırına dayandı | 24 Şubat 2021 koronavirüs tablosu açılandı

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Giriş: 24.02.2021 19:17
Güncelleme:24.02.2021 19:17
Son dakika haberleri... Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıkarken, son 24 satte 72 vatandaşımız da yaşamını yitirdi. 24 Şubat 2021 Çarşamba gününe ait koronavirüs tablosunun detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ |Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın resmi internet adresinde yayınlanan tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 660 semptomlu hasta belirlendi.

72 CAN DAHA VİRÜSE YENİLDİ

Bugün, tedavi altında olan 7 bin 210 kişi iyileşerek taburcu edildi.

Virüsü yenenlerin sayısı 2 milyon 665 bin 194 oldu.

Ölümcül virüse bugün 72 kişi yenildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 285'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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