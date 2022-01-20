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Videolar Yaşam Videoları Vahşi doğada komodo ejderi yılan kavgası! Komodo ejderi dev çıngıraklı yılanı yedi! O anlar saniye saniye kamerada Komodo ejderi yılan kavgası Video İzle | Komodo ejderi yılan yiyor Video İzle

Vahşi doğada komodo ejderi yılan kavgası! Komodo ejderi dev çıngıraklı yılanı yedi! O anlar saniye saniye kamerada Komodo ejderi yılan kavgası Video İzle | Komodo ejderi yılan yiyor Video İzle

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Giriş: 20.01.2022 10:36
Komodo ejderi dev çıngıraklı yılan avladı o anlar kameralara yansıdı. YouTube'da Reptile Channel adlı bir kanal dehşet anlarını saniye saniye kaydetti. Yaşayan dinozor olarak da bilinen kertenkele, rakibinin özel gözlerine rağmen yakalayarak midesine indirdi.
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