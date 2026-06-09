Trump'tan İran'a "helikopter" misillemesi! ABD saldıracak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda düşen Apache tipi helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü belirterek Tahran yönetimine "Karşılık vermek zorundayız" açıklamasında bulundu. Trump'ın tehdidinin ardından gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevrilirken A Haber muhabiri İrfan Sapmaz Washington D.C.'deki son durumu aktardı. Sapmaz, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından bu gece ya da önümüzdeki saatlerde hava saldırıları gerçekleştirebileceğini belirtti.