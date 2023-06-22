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Vahşi cinayette kan donduran detaylar! Bağcılar’da annesinin kafasını kesip sokağa atan Sayan hakim karşısında: Beraatimi istiyorum

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Giriş: 22.06.2023 23:36
Bağcılar’da geçen yıl yaşanan kan dolduran olayda, annesinin boğazını keserek kafasını sokağa atan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Cani katil savunmasında, Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Hastalığımdan önce saldırganlığım yoktu. Beraatimi istiyorum” dedi. Sanığın babası ve ağabeyi ise Sayan’dan şikayetçi olmadı. Tanık olarak dinlenen yenge Faydagül Sayan konuşmasında, Ali kapıyı açtığında elinde bıçak vardı, annesi ölmüştü. 'Ali ne yaptın, anneni mi öldürdün?' dedim. Ali, 'Susun komşular duymasın' dedi. Ama kendisinde değildi. Gözleri dışarıya çıkacak gibiydi ağzı yamulmuştu" ifadelerini kullandı.
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