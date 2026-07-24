Manisa'da bağ bozumu heyecanı: Üzüm hasadı başladı

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da bağ bozumu başladı. Üreticiler sezonun ilk hasadı için bağlara girerken, verim ve kaliteye ilişkin son değerlendirmeler A Haber ekranlarında ele alındı. A Haber Muhabiri Tayfun Er'in canlı yayınında, Kameraman Halil Karahan'ın görüntüleriyle bağlardaki hasat mesaisi izleyicilere aktarılırken, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat üzüm üretiminde yürütülen çalışmalar, bu yılki rekolte beklentisi ve hasat sürecine ilişkin son bilgileri paylaştı.