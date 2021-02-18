Uzmanlardan kritik şampuan uyarısı: Bomba gibi!

Günümüzde insanlar daha sağlıklı bir yaşam tarzı edinmek için gitgide daha bilinçli hale geliyor. Peki dış görünüşünüzün en önemli parçalarından biri olan saçınızda kullandığınız ürünler hakkında ne kadar bilinçlisiniz? Öyle ki şampuan ürünlerinin içine adını bile duymadığımız, vücudumuza zarar verebilecek türlü türlü kimyasallar bulunabiliyor. Peki şampuan kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. İşte sorunun yanıtı...

Kimyager Fatih Küçükuysal, içinde farklı kimyasallar bulunan şampuanları birer bombaya benzetiyor. Bu ifadeyi kullanmasının da bir nedeni var. Küçükuysal, "içinde yüzde on kimyasal var ama o kimyasallarda neredeyse bomba gibi. Ben bile bir kimyager olarak içeriğini bilemiyorum." dedi.

Sıvı şampuanların aslında yüzde 90'a yakını sudan oluşuyor. Bu nedenle içerisine paraben başta olmak üzere bir çok koruyucu madde katılıyor.

Uzmanlar bu kimyasalların direkt olarak kanserojen madde olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda kanserojen etki gösterebileceğine de vurgu yapıyor.

Yoğun kimyasal içerikli şampuanların yerine tercih edilebilecek başka ürünler de var.

Katı şampuan daha az kimyasal içeriyor ya da sabun. Ama onun da kalitelisi. Ya da arap sabunu ama onun de jel olanı.