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Uzmanlardan kritik şampuan uyarısı: Bomba gibi!
Kimyager Fatih Küçükuysal, içinde farklı kimyasallar bulunan şampuanları birer bombaya benzetiyor. Bu ifadeyi kullanmasının da bir nedeni var. Küçükuysal, "içinde yüzde on kimyasal var ama o kimyasallarda neredeyse bomba gibi. Ben bile bir kimyager olarak içeriğini bilemiyorum." dedi.
Sıvı şampuanların aslında yüzde 90'a yakını sudan oluşuyor. Bu nedenle içerisine paraben başta olmak üzere bir çok koruyucu madde katılıyor.
Uzmanlar bu kimyasalların direkt olarak kanserojen madde olmadığını ancak ilerleyen zamanlarda kanserojen etki gösterebileceğine de vurgu yapıyor.
Yoğun kimyasal içerikli şampuanların yerine tercih edilebilecek başka ürünler de var.
Katı şampuan daha az kimyasal içeriyor ya da sabun. Ama onun da kalitelisi. Ya da arap sabunu ama onun de jel olanı.