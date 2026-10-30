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16 ilde organize suç örgütlerine büyük operasyon! 198 şüpheliye adli işlem, 55 tutuklama
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Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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16 ilde organize suç örgütlerine büyük operasyon! 198 şüpheliye adli işlem, 55 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 16 ilde organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Silah kaçakçılığı, silahlı örgüt kurma ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağlama suçlamalarıyla 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 55'i tutuklanırken, 29'una adli kontrol uygulandı. Operasyonlarda 226 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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