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Türk Dünyası Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'a övgü! “Türkiye'nin barış girişimlerini takdirle karşılıyoruz”
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk Dünyası Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'a övgü! “Türkiye'nin barış girişimlerini takdirle karşılıyoruz”

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde konuşan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür etti. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik alanlarda önemli başarılar elde ettiğini belirten konuk lider, ülkenin uluslararası itibarının arttığını vurgulayarak Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

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