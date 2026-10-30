Murat Akgün: "Türk aile fotoğrafında kırgınlıklara ve ayrılıklara yer yok!"

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde liderleri bir araya getirirken Türkiye dönem başkanlığını devraldı. Zirveyi A Haber canlı yayınında değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Çin’den Avrupa’ya uzanan Orta Koridor’un stratejik önemine, KKTC’nin Türk dünyasındaki konumuna ve bölgesel gelişmelere dikkat çekti. Akgün, Başkan Erdoğan’ın birlik mesajını hatırlatarak Türk aile fotoğrafında kırgınlıklara ve ayrılıklara yer olmadığını vurguladı.