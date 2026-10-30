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Sinan Demirtürk: "Avrasya'da yeni bir "Türk Dünyası Kuşağı" doğuyor"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sinan Demirtürk: "Avrasya'da yeni bir "Türk Dünyası Kuşağı" doğuyor"

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk dünyasının liderlerini bir araya getirdi. Türkiye’nin dönem başkanlığını devraldığı tarihi zirveyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Siyasi Tarih Uzmanı Dr. Sinan Demirtürk, TDT’nin kültürel birlikteliğin ötesinde siyasi ve jeopolitik bir güce dönüştüğünü belirtti. Demirtürk, Orta Koridor’un stratejik önemine dikkat çekerek Avrasya’da yeni bir Türk dünyası kuşağının şekillendiğini vurguladı.

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