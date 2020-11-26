Uzmanlar uyardı! Ucuz diye alıyoruz ama... Maske alırken kutu üzerindeki o detaya dikkat!

Piyasada çok ucuz fiyata satılan maskeler vatandaşları düşündürüyor. İnternette düşen maske fiyatları sonrasında sonrasında uzmanlardan uyarı geldi. 50 adet maskenin 10 liraya satılmaya başlamasının ardından tüketici dernekleri ve eczaneler harekete geçti. İşte maske alırken dikkat edilmesi gereken önemli detaylar...

Pandemi döneminin başında maske fiyatlarının bir anda artmasının ardından internette düşen maske fiyatları dikkat çekiyor. 50 adet maskenin internette 10 liradan satışa sunulması sonrasında tüketici dernekleri ve eczaneler bu konuda vatandaşı uyardı.

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