Uzmanlar uyardı! Göz nezlesi salgınına dikkat

Kış ayında en çok görülen salgınlardan biri göz nezlesi. Göz kapaklarında şişlik, kızarıklık, sulanma gibi belirtilere dikkat edin. Peki, bu salgından nasıl korunmamız gerek? Detayları Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevil Karaman aktardı.

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