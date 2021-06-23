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Uzman isim A Haber canlı yayınında 2021 YKS sınavına girecek öğrencileri uyardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 00:20
Güncelleme:23.06.2021 00:21
A Haber canlı yayınında Eğitimci Adil Kurt, YKS sınavı öncesi öğrencileri uyardı. TYT, AYT, YDT ile ilgili öğrencilere önemli tavsiylerde önerilerde bulunan Kurt, sınavdan son 3 gün önce yapılması gerekenleri sıraladı. Aynı zaman ailelere de büyük görev düştüğüni ifade eden Kurt, ailelere de sınav öncesi önemli tavsiyelerde buludu. İşte yüz binlerce öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren o tavsiyeler...

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Canlı yayında YKS sınavına girecek öğrencileri uyardı
Canlı yayında YKS sınavına girecek öğrencileri uyardı
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