Uzman isim A Haber canlı yayınında 2021 YKS sınavına girecek öğrencileri uyardı

A Haber canlı yayınında Eğitimci Adil Kurt, YKS sınavı öncesi öğrencileri uyardı. TYT, AYT, YDT ile ilgili öğrencilere önemli tavsiylerde önerilerde bulunan Kurt, sınavdan son 3 gün önce yapılması gerekenleri sıraladı. Aynı zaman ailelere de büyük görev düştüğüni ifade eden Kurt, ailelere de sınav öncesi önemli tavsiyelerde buludu. İşte yüz binlerce öğrenciyi ve aileyi ilgilendiren o tavsiyeler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN